İtalya'da çocuklar için dernek kurdu

'Sandokan' dizisinin çekimlerine hazırlanan Can Yaman, çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve İtalya'da çocuklar için bir dernek kurdu. Türkiye'de de yardıma ihtiyacı olan çocuklara destekte bulunan Yaman, Roma'da bir hastanede hasta çocuk ve gençlere el uzattı. Kurduğu dernek aracılığı ile oyuncu bundan böyle, yardıma ihtiyacı olan çocuklara yönelik projeler geliştirecek.

