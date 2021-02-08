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08 Şubat 2021 Pazartesi 13:01:00 - Güncelleme:08 Şubat 2021 Pazartesi 16:45:00

İstanbul'a yerleşebilirim

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Eski Türkiye güzeli ve oyuncu Deniz Özde Sürmeli, kızı Sade Angelina ile Kuruçeşme'de görüntülendi.

Eski Türkiye güzeli ve oyuncu Deniz Özde Sürmeli, kızı Sade Angelina ile Kuruçeşme'de görüntülendi. Ankara'da bir anaokulu işleten Sürmeli, "İşlerim için İstanbul'a geldim. Kızımla birlikte gelen bir reklam filmi teklifini görüştük" dedi. Gelen iş tekliflerine göre yeniden İstanbul'a dönebileceğini söyleyen oyuncu, "Gelen dizi tekliflerini beğenirsem tekrar İstanbul'a yerleşebilirim" ifadelerini kullandı.

Etiketler : türkiye güzeli deniz özde sürmeli istanbul
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