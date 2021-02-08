Eski Türkiye güzeli ve oyuncu Deniz Özde Sürmeli, kızı Sade Angelina ile Kuruçeşme'de görüntülendi. Ankara'da bir anaokulu işleten Sürmeli, "İşlerim için İstanbul'a geldim. Kızımla birlikte gelen bir reklam filmi teklifini görüştük" dedi. Gelen iş tekliflerine göre yeniden İstanbul'a dönebileceğini söyleyen oyuncu, "Gelen dizi tekliflerini beğenirsem tekrar İstanbul'a yerleşebilirim" ifadelerini kullandı.