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İbrahim Büyükak'ın 'Oğuzhan Koç' isyanı!
22 Kasım 2020 Pazar 16:18:00 - Güncelleme:23 Kasım 2020 Pazartesi 07:14:00

İbrahim Büyükak'ın 'Oğuzhan Koç' isyanı! 'Nereden çıktı kardeşim'

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İbrahim Büyükak, İstinyePark'ta eksiklerini tamamladı.

İbrahim Büyükak'a kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranı yakın arkadaşı Oğuzhan Koç ile ismini karıştırarak ‘Oğuzhan abi fotoğraf çektirelim mi?’ dedi. Bu yanlış seslenme sonrası gülümseyen oyuncu, "Ne Oğuzhan'ı kardeşim, Oğuzhan nereden çıktı" dese de hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

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