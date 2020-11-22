İbrahim Büyükak'ın 'Oğuzhan Koç' isyanı!

İbrahim Büyükak'a kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranı yakın arkadaşı Oğuzhan Koç ile ismini karıştırarak ‘Oğuzhan abi fotoğraf çektirelim mi?’ dedi. Bu yanlış seslenme sonrası gülümseyen oyuncu, "Ne Oğuzhan'ı kardeşim, Oğuzhan nereden çıktı" dese de hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.