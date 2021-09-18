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18 Eylül 2021 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:18 Eylül 2021 Cumartesi 14:00:00

Hollywood yıldızı İstanbul'da

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Yeniden çekilecek Baba ''The Godfather'' filminde oynayacak olan Hollywood yıldızı Louis Mandylor, göz kapağı estetiği için İstanbul'a geldi.

Yeniden çekilecek Baba ''The Godfather'' filminde oynayacak olan Hollywood yıldızı Louis Mandylor, göz kapağı estetiği için İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncunun zamanla aşağıya düşerek olduğundan yaşlı ve yorgun bir görünüm veren göz kapaklarına estetik ve plastik cerrahı Op. Dr. Hasan Fındık operasyon yaptı.

Etiketler : The Godfather louis mandylor istanbul türkiye
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