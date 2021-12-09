Hayranlarını heyecanlandırdı

Tarkan, yeni projeleri için eşi Pınar ve kızı Liya ile birlikte geçen ay Türkiye'ye dönmüştü. Hem reklam anlaşması yapan, hem de yeni albümünün çalışmaları için kolları sıvayan Tarkan, son paylaşımıyla sevenlerini heyecanlandırdı. Sanatçı, müzik stüdyosunda çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Takipçileri, 49 yaşındaki şarkıcının paylaşımına, "Geliyor gelmekte olan" şeklinde yorumlarda bulundu.