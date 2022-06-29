Hayırlı evlat

Sunucu ve oyuncu Nefise Karatay, annesine jest yaptı. Karatay, annesine ev aldı. Sunucu, "En akıllısı mülk almak diye düşünüyorum. Anneme ev aldım" dedi. İşadamı Yusuf Day'la mutlu bir evliliği olan Karatay, kızı Maya'nın yaz okuluna gittiğini söyledi. Karatay, "Çocuğum yüzme kursunda, onunda yarışları, antrenmanları var. Bana tatil olmadı. Her gün çocuğu okula götürüyorum. Halen yaz moduna giremedim" dedi.