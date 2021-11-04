Gonca Derin'den Ebru Şanlı'ya "Haddini bil"

Uğur Akkuş'un eski eşinden Ebru Şallı'ya zehir zemberek sözler söyledi. Gonca Derin, Şallı'ya ''Çocuklarımın yanında beni eleştirmişsin. Bir daha olmasın! Anneliği de sevdayı da tutkuyla yaşarım ben" dedi.

Ebru Şallı ile mutlu bir evlilik süren Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Ebru Şallı'ya ağır sözlerde bulundu. Derin gönderisinde, "Çocuklarımın yanında beni eleştirmişsin. Bir daha olmasın! Anneliği de sevdayı da tutkuyla yaşarım ben. Benimle derdin ne bilmiyorum ama sakın girmemen gereken yerlere girme, haddini bil!" dedi. Derin'in bu sözlerine Şallı'nın nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu. Şallı ve Akkuş, geçtiğimiz 29 Ekim için aile ve dostlarının arasında bir etkinlik düzenlemişlerdi. Gecede Şallı eşi Uğur Akkuş'un ilk eşinden olan çocuklarıyla ilk defa objektiflere poz verdi.