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06 Ekim 2021 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:06 Ekim 2021 Çarşamba 13:00:00

Formula'da sahnede

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Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Formula1 finalinde DJ kabininin başına geçecek.

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Formula1 finalinde DJ kabininin başına geçecek. Formula 1, 10 Ekim'de yeniden İstanbul Grandprix'in de hayranlarıyla buluşacak. Motor sporlarına olan ilgisi ve profesyonel drift kariyeri bilinen Manço, yarış sonrası kabine geçecek. Heyecanlandığını dile getiren Manço, "Dünyanın en iyi pilotları ile tanışıp, yarışlarını kendi şehrimizde izledikten sonra onlara müzik yapacağım'' dedi.

Etiketler : Formula Barış Manço Doğukan Manço Formula1 finalin
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