Evinin krokisi çıktı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz giren saplantılı hayranı Muhammed Erkam A. hakkında 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından 1 yıl 3 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Dosyada, Erkam A.'nın popçuya daha önce 3 kez çiçek gönderdiği, evinin adresini bu nedenle bildiği, olaydan önce de siteye giderek gözlem yaptığı ve krokisini çıkardığı anlatıldı. Erkam A. 29 Aralık'ta gece geç saatlerde Tilki'nin evinin bulunduğu siteye tellerden geçerek girmiş ve şarkıcının evinin kapısına kadar gitmişti.