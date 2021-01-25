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25 Ocak 2021 Pazartesi 23:37:00 - Güncelleme:26 Ocak 2021 Salı 09:26:00

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil: Lüks zevklerim yok

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Paranın kıymetini bildiğini söyleyen Pelin Akil, pahalı giysiler peşinde değil. İhtiyacı kadar harcama yapan oyuncu, ‘'Minimal olmaya çalışıyorum'' dedi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da rol alan Pelin Akil, sosyal medyadan yaptığı açıklamada paranın kıymetini bildiğini söyledi. Son dönemde daha minimal bir hayata geçen ve böylelikle gereğinden fazla ürün almamaya çalıştığının altını çizen ünlü oyuncu, "Para kolay kazanılmıyor. Öyle çantaymış, ayakkabıymış gibi lüks zevklerim yok. Genelde ihtiyaç doğrultusunda alırım. Minimal olmaya çalışıyorum. Çok beğendiğim bir şey olursa alırım sadece" diye konuştu.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞA İKİ SENE VAR

İkiz bebekleri olan oyuncu, iki sene sonra üçüncü çocuğu istediğini ancak eşi Anıl Altan’ın bu duruma mesafeli olduğunu aktardı. Akil, ‘’Anıl ‘Git kendinde yap’ diyor. Korkularımdan biri yeniden ikiz bebek mi olur mu acaba. Çünkü bunun örnekleri var’’ dedi.

Etiketler : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar Pelin Akil magazin
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