Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çiftinin oğulları Emir 5 yaşında

Aile arasında düzenlenen eğlencede konsept safari ortamı olurken, Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çifti sosyal medyadan şu mesajı yazdılar: "Ben sana koşmayı, durmayı susmayı, konuşmayı, kazanmayı, bırakmayı en önemlisi de tüm kalbinle sevip saymayı öğreteceğim canım oğlum.’’