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12 Ocak 2021 Salı 07:04:00 - Güncelleme:12 Ocak 2021 Salı 17:43:00

Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çiftinin oğulları Emir 5 yaşında

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Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çifti, oğulları Emir'in 5. yaş gününü kutladı.

Aile arasında düzenlenen eğlencede konsept safari ortamı olurken, Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çifti sosyal medyadan şu mesajı yazdılar: "Ben sana koşmayı, durmayı susmayı, konuşmayı, kazanmayı, bırakmayı en önemlisi de tüm kalbinle sevip saymayı öğreteceğim canım oğlum.’’

Etiketler : Engin Altan Düzyatan Neslişah Alkoçlar magazin
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