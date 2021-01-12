12 Ocak 2021 Salı 07:04:00 - Güncelleme:12 Ocak 2021 Salı 17:43:00
Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çiftinin oğulları Emir 5 yaşında
Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çifti, oğulları Emir'in 5. yaş gününü kutladı.
Aile arasında düzenlenen eğlencede konsept safari ortamı olurken, Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çifti sosyal medyadan şu mesajı yazdılar: "Ben sana koşmayı, durmayı susmayı, konuşmayı, kazanmayı, bırakmayı en önemlisi de tüm kalbinle sevip saymayı öğreteceğim canım oğlum.’’