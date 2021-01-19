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19 Ocak 2021 Salı 19:31:00 - Güncelleme:20 Ocak 2021 Çarşamba 17:21:00

Derya Şensoy: Özel hayatımla ilgili konuşmam

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Oyuncu Derya Şensoy, önceki gün Bebek'te bir takı dükkanından çıkarken görüntülendi.

Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Derya Şensoy, Kerem Kanık ile ilişkisinin sorulması üzerime ''Nasıl bu kadar emin konuşuyorsunuz. Ben özel hayatımla ilgili konuşmuyorum. Bu sorular beni rahatsız ediyor'' dedi. Oyuncu, ardından gazeteci arkadaşını devreye sokarak, röportaj yaptığı gazeteciye tepki gösterdiği için özür dilediğini söyledi.

Etiketler : Derya Şensoy Kerem Kınık oyuncu magazin
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