Derya Şensoy: Özel hayatımla ilgili konuşmam
Oyuncu Derya Şensoy, önceki gün Bebek'te bir takı dükkanından çıkarken görüntülendi.
Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Derya Şensoy, Kerem Kanık ile ilişkisinin sorulması üzerime ''Nasıl bu kadar emin konuşuyorsunuz. Ben özel hayatımla ilgili konuşmuyorum. Bu sorular beni rahatsız ediyor'' dedi. Oyuncu, ardından gazeteci arkadaşını devreye sokarak, röportaj yaptığı gazeteciye tepki gösterdiği için özür dilediğini söyledi.
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