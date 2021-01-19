Derya Şensoy: Özel hayatımla ilgili konuşmam

Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Derya Şensoy, Kerem Kanık ile ilişkisinin sorulması üzerime ''Nasıl bu kadar emin konuşuyorsunuz. Ben özel hayatımla ilgili konuşmuyorum. Bu sorular beni rahatsız ediyor'' dedi. Oyuncu, ardından gazeteci arkadaşını devreye sokarak, röportaj yaptığı gazeteciye tepki gösterdiği için özür dilediğini söyledi.