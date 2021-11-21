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21 Kasım 2021 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:21 Kasım 2021 Pazar 10:00:00

Defne'nin yerine Hande geldi

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Defne Samyeli, 'Camdaki Kız' dizisindeki 'Cana' karakterinin Hande Ataizi'nden önce kendisine teklif edildiğini belirterek, "Diziyi izlerken kendi sahnemi bir saat beklemek istemedim, reddettim" dedi.

Defne Samyeli, 'Camdaki Kız' dizisindeki 'Cana' karakterinin Hande Ataizi'nden önce kendisine teklif edildiğini belirterek, "Diziyi izlerken kendi sahnemi bir saat beklemek istemedim, reddettim" dedi.

Şarkıcı ve oyunculuk yapan Defne Samyeli 'Camdaki Kız' itirafında bulundu. Habertürk'te yayınlanan bir programa katılan Samyeli, Başrollerini Burcu Biricik, Enis Arıkan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı 'Camdaki Kız' dizisinde Hande Ataizi'nin hayat verdiği 'Cana' karakterini oynaması için kendisine teklif yapıldığını ve kabul etmediğini söyledi. Samyeli, "Ben artık önemli bir parçası olmadığım dizilerde oynamama kararı aldım. Diziyi izlerken kendi sahnemi bir saat beklemek istemiyorum. İlk iki rolden biri olmazsa oynamayacağım" dedi.

Etiketler : Defne Samyel Camdaki Kız Cana' karakteri Hande Ataizi
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