Çölde kayboldum, cenaze namazım kılındı

Müzisyen İsmail Tunçbilek, 'Bir Masada Oturduk' programına konuk oldu. Bir dönem ailesinin kendisini öldü sandığını ve gıyabında cenaze namazının bile kılındığını da anlatan Tunçbilek o anları şu sözlerle dile getirdi: "İki defa çölde kayboldum, ölüm korkusu ne demek orada öğrendim ben. Sessizliğin ortasında kendi kendisine konuşmaya başlıyor insan. Annemler bana ulaşamayınca çok korkmuştu."