Çölde kayboldum, cenaze namazım kılındı
Müzisyen İsmail Tunçbilek, 'Bir Masada Oturduk' programına konuk oldu.
Müzisyen İsmail Tunçbilek, 'Bir Masada Oturduk' programına konuk oldu. Bir dönem ailesinin kendisini öldü sandığını ve gıyabında cenaze namazının bile kılındığını da anlatan Tunçbilek o anları şu sözlerle dile getirdi: "İki defa çölde kayboldum, ölüm korkusu ne demek orada öğrendim ben. Sessizliğin ortasında kendi kendisine konuşmaya başlıyor insan. Annemler bana ulaşamayınca çok korkmuştu."