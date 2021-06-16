  • BIST
    1437.96
  • Dolar
    8,5372
  • Euro
    10,3551
  • Altın
    510,3220
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD ve Fransa'dan PKK'ya destek
Sputnik V aşısı için tarih verildi
"Türkiye, NATO'da sıra dışı öneme sahip bir müttefik"
Bakan Koca duyurdu! Yeni uygulamayı başlattık
PKK'ya bir darbe daha!
Soma davasında karar: İşte verilen cezalar...
Mersin'de ele geçirildi! Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonu
Başkan Erdoğan ilan etmişti... Bakan Varank müjdeyi verdi
"Avrupa Dörtlüsü" 7 yıl sonra bakanlar düzeyinde toplandı
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den ırkçı sloganlara tepki!
Devlet Başkanı Buhari'den ilginç çıkış: Suçu Libya'ya attı
Antalya'da borç çok, icraat yok
Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı
ABD-AB Zirvesi yapıldı: Toplantı sonrası Türkiye vurgusu
Milyonlarca vatandaşa erken emeklilik müjdesi
Saadet Partisi'nde kazan kaldırdı!
Şuşa'da kardeşlik beyannamesi!
Türkiye aşı kuyruğunda
Ayrılık iddiası
Listelere 'Peri' kondu
final sonrası doğaya kaçtı
Çölde kayboldum, cenaze namazım kılındı
Yaz gününde çizme
Tokat sonrası Hülya ağlayacaktı
16 Haziran 2021 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 12:00:00

Çölde kayboldum, cenaze namazım kılındı

ABONE OL

Müzisyen İsmail Tunçbilek, 'Bir Masada Oturduk' programına konuk oldu.

Müzisyen İsmail Tunçbilek, 'Bir Masada Oturduk' programına konuk oldu. Bir dönem ailesinin kendisini öldü sandığını ve gıyabında cenaze namazının bile kılındığını da anlatan Tunçbilek o anları şu sözlerle dile getirdi: "İki defa çölde kayboldum, ölüm korkusu ne demek orada öğrendim ben. Sessizliğin ortasında kendi kendisine konuşmaya başlıyor insan. Annemler bana ulaşamayınca çok korkmuştu."

Etiketler : İsmail Tunçbilek Müzisyen Bir Masada Oturduk
Hız tutkusundan vazgeçmiyor

Hız tutkusundan vazgeçmiyor
Babalık olumlu yönde etkiledi

Babalık olumlu yönde etkiledi
ilk setine çıkıyor

ilk setine çıkıyor
Melisa'da ikinci şans yok

Melisa'da ikinci şans yok
TRİBÜNDE 'CAN'I SIKILDI

TRİBÜNDE 'CAN'I SIKILDI
Her şey devletten beklemeyelim

Her şey devletten beklemeyelim
Ay sonu set başlıyor

Ay sonu set başlıyor
Hayatımı şöhret üzerine kurmadım

Hayatımı şöhret üzerine kurmadım
Buruk veda

Buruk veda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER