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Vali Gül'den emniyet güçlerine ve İstanbullulara teşekkür
01 Mayıs 2024 Çarşamba 18:24:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 18:24:00

Vali Gül'den emniyet güçlerine ve İstanbullulara 1 Mayıs teşekkürü

Kaynak: AA

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İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde görev yapan emniyet güçlerine ve kent sakinlerine teşekkür etti.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"1 Mayıs tedbirleriyle göz bebeğimiz İstanbul'umuzun zarar görmemesine büyük katkı sağlayan başta İçişleri Bakanı'mız Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere mülki idare amirlerimize, emniyet müdürlerimize, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlarımıza, kolluk kuvvetlerimize, tüm kamu görevlilerine ve ferasetiyle her zaman dünyaya örnek olan 16 milyon İstanbullu hemşehrimize sonsuz teşekkür ederim. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için aldığımız tedbirlerle (ulaşım kısıtlaması ve benzeri) geçici rahatsızlık verdiğimiz herkesten çok özür dilerim. Rabb'im milletimiz ve devletimizi her türlü kaza ve beladan muhafaza eylesin."

Etiketler : İstanbul Valisi Emniyet Güçleri 1 Mayıs Günü
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