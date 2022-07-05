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05 Temmuz 2022 Salı 12:30:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2022 Salı 12:30:00

Cesur Kıvılcım

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Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı Kıvılcım Ural, yeni teklisi 'Ben Vazgeçmezsem'in heyecanını yaşıyor.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı Kıvılcım Ural, yeni teklisi 'Ben Vazgeçmezsem'in heyecanını yaşıyor. Müzik hayatında 10'uncu yılını yaşayan Ural, sözü ve müziği kendisine ait olan teklisiyle ilgili, "Bu şarkı 100 kere deneyip tekrar kaybedersen sana ne yapman gerektiğini anlatıyor. Cesur ve hoyrat olmayı da" dedi.

Etiketler : Cesur Kıvılcım Kaan Tangöze Kıvılcım Ural
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