Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Geçtiğimiz günlerde yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren'in yaptırdığı işlemlerin faturası ortaya çıktı. 58 yaşındaki Eren, 9 gün önce estetik operasyon geçirdi. Yüzünün son halini paylaşıp 'Türkiye'nin George Clooney'siyim' demişti. Değişimiyle dikkat çeken Eren'in ne kadar harcadığı belli oldu. Derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesine germe işlemi yaptıran şarkıcının 1 milyon TL verdiği öğrenildi.