VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, öğrenci velisinin darp ettiği öğretmenle görüştü
"Verilemeyen inatçı kiloların sebebi böbrek üstü bezleriniz olabilir" uyarısı
"KOSGEB, Türkiye'deki profesyonellerle birlikte girişimci seçmelerine başlayacak"
Başkan Erdoğan akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti
Türkiye'nin Gazze diplomasisi sürüyor
Tokat'ta Canik Dağları eteklerinde dolaşan bir vaşak fotokapanla kaydedildi
27 Nisan 2024 Cumartesi 13:29:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 13:29:00

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücreti hükümet belirlemez. Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı." açıklamasında bulundu. Bakan Işıkhan, "Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklillerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "asgari ücrete zam yapılacak mı?" sorusuna da açıklık getirdi.

Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Çalışanlarımızın emeğini sürekli seçim malzemesi olarak diri tutanlar art niyetli. Asgari ücretin ne olduğu nasıl belirlendiği belli. Biz bakanlık olarak işçi ve işveren tarafını masa üzerinde bir araya getirerek belirlenmesinde rol alan kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacak bu belli şartlar altında gerçekleşti. Ekonomi bir denge işidir. Dengenin dışında bir artış yapılsa market ve mağazalarda etiket değişiyor. Bu da enflasyonun artmasına neden oluyor. Biz kalıcı refahın derdindeyiz." ifadelerini kullandı.

İstihdam verilerine de değinen Işıkhan, "İstihdam sayısı tarihin en yüksek seviyesini gösteriyor. İstihdamı geliştirmek önceliğimiz. Son bir yılda iş gücü sayısı 775 bin arttı." dedi.

Etiketler : vedat ışıkhan asgari ücret asgari ücret tespit komisyonu işçi memur emekli
Ekrana döndü

Ekrana döndü
Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!

Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli

Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli
Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı

Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı
Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı

‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX