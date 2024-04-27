Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücreti hükümet belirlemez. Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı." açıklamasında bulundu. Bakan Işıkhan, "Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklillerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "asgari ücrete zam yapılacak mı?" sorusuna da açıklık getirdi.
Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Çalışanlarımızın emeğini sürekli seçim malzemesi olarak diri tutanlar art niyetli. Asgari ücretin ne olduğu nasıl belirlendiği belli. Biz bakanlık olarak işçi ve işveren tarafını masa üzerinde bir araya getirerek belirlenmesinde rol alan kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacak bu belli şartlar altında gerçekleşti. Ekonomi bir denge işidir. Dengenin dışında bir artış yapılsa market ve mağazalarda etiket değişiyor. Bu da enflasyonun artmasına neden oluyor. Biz kalıcı refahın derdindeyiz." ifadelerini kullandı.
İstihdam verilerine de değinen Işıkhan, "İstihdam sayısı tarihin en yüksek seviyesini gösteriyor. İstihdamı geliştirmek önceliğimiz. Son bir yılda iş gücü sayısı 775 bin arttı." dedi.
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