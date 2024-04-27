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27 Nisan 2024 Cumartesi 13:53:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 13:53:00

İsrail'in 204 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 388'e çıktı

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun 204 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 32 artarak 34 bin 388'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 69 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 204 gündür Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 388'e, yaralı sayısının da 77 bin 437'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DA GÖZALTINA ALINAN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 8 BİN 480'E YÜKSELDİ

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun 20 Filistinliyi gözaltına almasının ardından 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 480'e ulaştı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasına göre, İsrail ordusunun Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskın ve gözaltıları devam ediyor.

İsrail ordusunun dün aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kişiyi gözaltına almasıyla 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 480'e yükseldi.

Gözaltıların Kudüs, Ramallah, El Halil, Nablus, Tulkerim ve Cenin kentlerinde yoğunlaştığı, baskınlar sırasında gözaltına alınan kişiler ve ailelerinin darp ve tacize uğradığı, evlerin tahrip edildiği ve çevredeki araçlara da el konulduğu aktarıldı.

Etiketler : israil gazze saldırı can kaybı
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