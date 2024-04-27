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27 Nisan 2024 Cumartesi 10:54:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 10:54:00

Antalya merkezli 13 ilde “Sibergöz-35” operasyonları: 48 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

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Antalya merkezli 13 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “Sibergöz-35” operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli Adana, Balıkesir, Batman, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da "Sibergöz-35" operasyonu düzenlendi.

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin; hazırladıkları sahte site ve sosyal medya hesaplarında, güven sağlamak amacıyla sahte TURSAB belgesi kullandıkları, Kaş, Kalkan, Finike, Patara, Adrasan, Çıralı ve Olimpos bölgelerinde yer alan villalara yönelik detaylı keşif yaptıkları, villalarının sahibiymiş gibi bu villaları kiralamak isteyen 110 vatandaşımızı sahte sosyal medya hesapları açarak dolandırdıkları ve bu siteler üzerinden Havale/EFT yöntemiyle ödeme aldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin banka hesaplarında 500 Milyon TL para hareketliliği olduğu belirlendi.

Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Etiketler : antalya operasyon gözaltı
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