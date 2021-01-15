Cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Palandöken'de kar keyfi

Cemiyet dünyasının ünlü isimleri karın keyfini Palandöken’de çıkardı. Yeni düzenlemeyle birlikte artık hafta sonu da pistlerin açık olmasıyla soluğu kayak merkezinde ünlüler bol bol kayak yaparak stres attılar. Sway Hotels’de dağın keyfini çıkaran isimler arasında Dilek Hanif, Aslı Kuseyrioğlu, Öznur Yakın, Özlem Avcıoğlu ve Ebru Gökçek gibi isimler vardı.