Leylekli Köy'ün misafirleri geldi

Kayseri'de "leylekli köy" olarak tanınan Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Mahallesi'nde yuvalarına yerleşen leylekler görsel şölen oluşturdu. Mahallede neredeyse her direkte bulunan yuvalarda yumurtlayan leylekler, sadece yiyecek bulmak için yuvalarından ayrılıyor. Yazı mahallede geçiren leylekler, kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber göç ediyor.