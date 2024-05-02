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02 Mayıs 2024 Perşembe 06:45:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 06:45:00

Leylekli Köy'ün misafirleri geldi

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Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, zorlu göç yolunu tamamlayarak geldikleri Kayseri'de yuvalarına yerleşti.

Kayseri'de "leylekli köy" olarak tanınan Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Mahallesi'nde yuvalarına yerleşen leylekler görsel şölen oluşturdu. Mahallede neredeyse her direkte bulunan yuvalarda yumurtlayan leylekler, sadece yiyecek bulmak için yuvalarından ayrılıyor. Yazı mahallede geçiren leylekler, kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber göç ediyor.

Etiketler : leylek yuva kayseri
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