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02 Mayıs 2024 Perşembe 06:44:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 06:44:00

110 tonluk tekne Van Gölü'ne taşındı

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Van'ın Gevaş ilçesindeki tersanede yapılan 110 tonluk gezi teknesi, ekiplerin aldığı önlemler kapsamında tırla taşınarak 8 saatte Van Gölü'ne ulaştırıldı.

Kara yolunun 2 şeridi kapatılarak götürülen tekne, zorlu sürecin ardından alınan önlemler doğrultusunda göle indirildi.

Etiketler : van gölü telne gezi
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