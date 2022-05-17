"Yap Bakalım" yakında tv4 ekranlarında

Can Yıldız ile “Yap Bakalım” her Cumartesi ve Pazar 11.15'te tv4'te!

Yap Bakalım ile hafta sonlarınızdan aksiyon eksik olmuyor. Eğlenceli ve samimi sunumuyla Can Yıldız; "Bil Bakalım", "Yap Bakalım" ve "Koş Bakalım" diyor.

Rastgele yakaladığımız yarışmacılar büyük ödül için yarışıyor. Geçilmesi zor etaplar, zor sorular, komik yarışmacılar...

"Yap Bakalım" yarışmacıları zorluyor ama eğlenceyi de garanti ediyor.

"Yap Bakalım" ekibi İstanbul'un her semtinde karşınıza çıkabilir, fırsatı kaçırmayın!

"Yap Bakalım" 21 Mayıs Cumartesi tarihinden itibaren her Cumartesi ve Pazar 11.15'te tv4'te!