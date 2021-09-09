Rolü için kano eğitimi aldı

Oyuncu Burçin Terzioğlu, olimpik takım antrenörü eski milli sporcu Yasin Göler ve Sedanur Yılmaz'dan kano eğitimleri aldı. Terzioğlu, Göksu Deresi ve Riva'da bulunan Anadolu Hisarı Kürek Kulübü kayıkhanesinde 6 saat özel ders aldı. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği dizide Burçin Terzioğlu'na Salih Bademci ve Hazal Türesan eşlik ediyor.