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09 Eylül 2021 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 17:30:00

Burçin Terzioğlu 'Yalancı' dizisindeki Deniz rolü için kano eğitimi aldı

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Burçin Terzioğlu, 'Yalancı' dizisinde canlandıracağı 'Deniz' karakteri için eğitim aldı.

Oyuncu Burçin Terzioğlu, olimpik takım antrenörü eski milli sporcu Yasin Göler ve Sedanur Yılmaz'dan kano eğitimleri aldı. Terzioğlu, Göksu Deresi ve Riva'da bulunan Anadolu Hisarı Kürek Kulübü kayıkhanesinde 6 saat özel ders aldı. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği dizide Burçin Terzioğlu'na Salih Bademci ve Hazal Türesan eşlik ediyor.

Etiketler : burçin terzioğlu yalancı dizi yalancı deniz magazin
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