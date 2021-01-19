Buray'ın Hasan Amca macerası
Nevşehir'e tatil için giden Buray, dönüşte yaşadığı olayı takipçileriyle paylaştı.
Uçaklarının rötar yapmasıyla 3,5 saat yolda kalan Buray, taksici Hasan Amca ile aralarında geçen diyaloğu anlattı. Buray, ‘’Beni tanımıyor, kim olduğumu da bilmiyor. Acıktık, yiyecek satan yer yok. Bize açık pideci buldu, kendi evine götürdü. Yenge bize çay yaptı, yedirdi, içirdi, ısıttı. Sonra havalimanına bıraktı. Güzel Anadolum’ yazdı.
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