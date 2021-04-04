Beyrut'tan üçüncülük tacı!

Mıss and Mr. Fashion TV" yarışmasında derece alan Duygu Çakmak, Lübnan'da düzenlenen "Miss Europe 2021" güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Beyrut'taki yarışmadan üçüncü olarak dönen Çakmak, ' Birinci olmayı çok istedim ama olmadı. Yine de Türkiye'ye başımda üçüncülük tacı ile dönüyorum'' diyerek kendisi için gurur verici bir olay olduğunu söyledi.