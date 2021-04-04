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04 Nisan 2021 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:04 Nisan 2021 Pazar 10:30:00

Beyrut'tan üçüncülük tacı!

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Mıss and Mr. Fashion TV" yarışmasında derece alan Duygu Çakmak, Lübnan'da düzenlenen "Miss Europe 2021" güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

Mıss and Mr. Fashion TV" yarışmasında derece alan Duygu Çakmak, Lübnan'da düzenlenen "Miss Europe 2021" güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Beyrut'taki yarışmadan üçüncü olarak dönen Çakmak, ' Birinci olmayı çok istedim ama olmadı. Yine de Türkiye'ye başımda üçüncülük tacı ile dönüyorum'' diyerek kendisi için gurur verici bir olay olduğunu söyledi.

Etiketler : Mıss and Mr. Fashion TV Duygu Çakmak Lübnan
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