VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Dilinin altındaki bakla nedir?
Başkan Erdoğan'dan Interpol toplantısında dünyaya PKK mesajı
Türkiye ile ABD arasında ‘dijital hizmet vergisi' anlaşması
Tekrar kapanma olacak mı? Bakan Koca açıkladı
Bakan Bilgin asgari ücret için süre verdi!
Körfez'le yeni dönem! Türkiye'ye geliyor
Bayraktar'dan çarpıcı açıklama
Türk malı kaliteli! Yatırımlara devam edeceğiz
Ankara merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu
Bulgaristan'da dehşete düşüren trafik kazası! Yolcu otobüsü alev aldı, 46 kişi yanarak öldü
Türkiye düşmanı Menendez rahat durmuyor!
Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal, tutuklandı
Meteoroloji saat verip il il uyardı!
Bunun adı sarhoş cinayeti
Parmak izimle kan grubum orijinal
Ben boşanmaya razı değildim
Kadına şiddete dikkat çekti
1500 km yaptı 4 konser verdi
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 23 Kasım
Omurga ve sırt ağrısı kemik erimesi belirtisi
İçtiğiniz suyun pH değeri önemli
Vücuttaki morluklar hastalık habercisi olabilir
Fransa Başbakanı Castex koronavirüse yakalandı
Tırın açılan dorsesi üst geçide çarptı
23 Kasım 2021 Salı 10:30:00 - Güncelleme:23 Kasım 2021 Salı 10:30:00

Ben boşanmaya razı değildim

ABONE OL

2019 yılında nikâh masasına oturan Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ evliliğinde yaşadığı krizleri atlatamadı.

2019 yılında nikâh masasına oturan Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ evliliğinde yaşadığı krizleri atlatamadı. Çiftin evliliği tek celsede bitti. Boşanmanın ardından 2. Sayfa'ya açıklamalarda bulunan Demirbağ, "Yani çok üzgünüm böyle olmamalıydı. Ortada küçük bir çocuk varken boşanmak bu kadar kolay olmamalı. Boşanmaya razı değildim kabul etmek zorunda kaldım çok üzgünüm. Çok üzgünüm, ailemi karşıma alıp evlendim. Ahmet'e çok inandım, güvendim kendimi yarı yolda kalmış hissediyorum çocuğumla" dedi.

Etiketler : Ben boşanmaya razı değildim Ahmet Dursun Asena Demirbağ
Hülya eşimden özür diledi

Hülya eşimden özür diledi
Davasından vazgeçti

Davasından vazgeçti
3 yıl sonra barıştılar

3 yıl sonra barıştılar
Sanatçılar alkışı sevmeli

Sanatçılar alkışı sevmeli
Göğe bakarak geldi kızımız

Göğe bakarak geldi kızımız
Şarkıcılığa terfi etti

Şarkıcılığa terfi etti
Sarıdan kurtuldu

Sarıdan kurtuldu
ArCtic Monkeys İstanbul'a geliyor

ArCtic Monkeys İstanbul'a geliyor
Şehre boksla dönüş

Şehre boksla dönüş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER