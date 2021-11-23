Ben boşanmaya razı değildim

2019 yılında nikâh masasına oturan Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ evliliğinde yaşadığı krizleri atlatamadı. Çiftin evliliği tek celsede bitti. Boşanmanın ardından 2. Sayfa'ya açıklamalarda bulunan Demirbağ, "Yani çok üzgünüm böyle olmamalıydı. Ortada küçük bir çocuk varken boşanmak bu kadar kolay olmamalı. Boşanmaya razı değildim kabul etmek zorunda kaldım çok üzgünüm. Çok üzgünüm, ailemi karşıma alıp evlendim. Ahmet'e çok inandım, güvendim kendimi yarı yolda kalmış hissediyorum çocuğumla" dedi.