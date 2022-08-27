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27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:00:00

Ben 13 oğlum 14

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Oyuncu Burak Hakkı ile 10 yıllık evliliklerini 2012'de sonlandıran eski manken Sema Şimşek oğlu Rüzgar'ın doğum gününü kutladı.

Oyuncu Burak Hakkı ile 10 yıllık evliliklerini 2012'de sonlandıran eski manken Sema Şimşek oğlu Rüzgar'ın doğum gününü kutladı. Oğlunun fotoğrafıyla kendi çocukluk pozunu kıyaslayan 46 yaşındaki Şimşek'in, Rüzgar ile benzerliği dikkat çekti. Eski manken sosyal medya hesabından yayınlandığı gönderisinin altına, "Sema yaş 13, Rüzgar yaş 14... Bence ortaya karışık ama burada kesin ben!" notunu düştü.

Etiketler : burak hakkı sema şimşek rüzgar doğum günü
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