Artık magazinden kaçmıyorlar

Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç, iddialar sonrası önceki akşam ilk kez görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan ikili, koşar adım araçlarına bindi. Uraz Kaygılaroğlu'nun Berrak Tüzünataç'ın geçen aylarda ayrıldığı Ali Yörenç ile yakın arkadaş olduğu öğrenildi.

Recep ASLAN

