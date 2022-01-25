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25 Ocak 2022 Salı 12:00:00 - Güncelleme:25 Ocak 2022 Salı 12:00:00

Antrenman koçu Avni Yıldırım

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En son ekranlana veda eden 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan Kerem Bürsin, kendini spora verdi,

En son ekranlana veda eden 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan Kerem Bürsin, kendini spora verdi, Kaslı vücuduyla dikkat çeken oyuncu, boksa merak sardı. Milli boksör Avni Yıldırım'den ders alan oyuncu, İstinye'deki spor salonundaydı. Birlikte iki saat spor yapan ikili, fitness yaptıktan sonra ip atlayıp, kum torbasında çalıştı.

Etiketler : Antrenman koçu Sen Çal Kapımı Kerem Bürsin
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