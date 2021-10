Alişan'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Sözleri yanlış anlaşıldı

Şarkıcı Alişan, Galatasaray'ın Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği maç sonrası Twitter hesabında yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu! Sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Alişan, takipçilerine "Bayılıyorsunuz hemen hakarete, aşağılamaya, küfre..." diyerek tepkisini dile getirdi.

Alişan, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabında paylaşımda bulunan Alişan şu ifadeleri kullandı:

"Forvete güreşçi transferi istiyoruz. Rahat 80 gol atarız kurallar değişmiş hiç haberimiz yok. Ben hakemi eleştiriyorum, kurallar değişmiş diyorum. Kimseye hakaret etmeden yazıyorum. Faul varsa çalacaksın düdüğü, görmediysen VAR görecek. Senin faulunü de, benim faulumü de... Bayılıyorsunuz hemen hakarete, aşağılamaya, küfre..."

Şarkıcı Alişan'ın paylaşımında kullandığı bu ifade ile Galatasaray'ın 90+11'de attığı gole göndermede bulunduğu düşünüldü.

Alişan'ın bu gönderisinin altına Galatasaraylı taraftarlardan tepki gösterdi.

ALİŞAN KİMDİR?



Alişan, 1976 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Şişhane semtinde dünyaya geldi. Aslen Zaza kökenlidir ve Bingöllüdür. Sırasıyla Kuvay-ı Milliye ilkokulunu, Özel Şişli Koleji ortaokulunu, Özel Evrim Lisesini bitirdi. Çok istemesine rağmen Latin Dansları Okulu imtihanlarını 1 puanla kaybedip pilot olamadı ve İ.T.Ü Konservatuar bölümünü kazandı. Müzik hayatının yoğunluğundan 3. Sınıfın sonunda devamsızlık yüzünden okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Henüz iki yaşındayken, İbrahim Tatlıses'in "Sabuha", İzzet Altınmeşe'nin "Maden Dağı" adlı türkülerini ezbere okurdu. Okul yıllarında öğretmenleri ders arasında Alişan'a türkü söyletirlerdi. Bu, liseyi bitirene dek sürdü. Lise 1. sınıftayken, babasının maddi desteğiyle ilk kasetini yaptı. Ancak bunu, gerçek bir kaset çalışması olarak kabul etmiyor. İlk albümü 'Derdo - Elazığ'ın Güzelleri' albümünü 1991 yılında çıkartmıştır. İkinci albümü 'Delimisin Ne' albümünü 1994 yılında çıkartmıştır. Aşık Oldum'u 18 Nisan 1996 tarihinde Kral Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. Dedesi ve dayısının yakın dostu olan, Prestij Müzik'in ortağı Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedilen Alişan, daha sonra firmanın diğer ortağı Mahsun Kırmızıgül'ün de desteğiyle ikinci albümü 'Sana Bir şey Olmasın'ı 25 Ekim 1997'de piyasaya çıkardı.

Albümün çıkış parçası "Kralı Gelse" adlı parçayla müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. 1998 yılında Aynalı Tahir adlı diziyle Televizyon dünyasında yepyeni bir döneme imzasını attı. Üçüncü albümü 'Var Ya'yı 13 Şubat 1999'da Prestij Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. Bu albümle müzik piyasasındaki yerini perçinledi. Serkan Burak olan adını değiştirerek sahne adı Alişan'ı resmiyette de adına ekletti ve Alişan Serkan adını aldı. 2000'de Kurt Kapanı dizisiyle yine adından çok söz ettirdi.

25 Mayıs 2001'de 'Alişan' albümüyle beraber Aşkına Eşkıya dizisini Malatya'da çekti. 18 Kasım 2002'de 'Söz Mü?', 21 Haziran 2003'te 1997-2002 arası çıkardığı albümlerdeki en sevilen eserlerinin toplandığı 'Keje', 30 Mart 2004'te 'Kalbim Ellerinde' albümüyle beraber Papatya İle Karabiber adlı filmde 'Karabiber' ve Cennet Mahallesi adlı dizide 'Ferhat' karakterlerini canlandırmıştır.

22 Mart 2005'te 'Olay Bitmiştir' albümünü çıkarmıştır.2003-2004 yılında 'Alişan'lı Gece' ve 2006 yılında manken Asuman Krause ile 'Mavi Ay' adında televizyon programlarını sunmuştur.2002 yılından beri ilişkide olduğu Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil'le 7 Ocak 2007'de nişanlanmıştır. 1 Mart 2007'de 'Ve Kimselere Güvenmiyorum' albümünü çıkarmıştır. Nişanlandıktan birkaç ay sonra aralarında çıkan anlaşmazlıkların büyümesi sonucu çift, ayrılmıştır ve Alişan o tarihte birkaç aylığına Macaristan'a gitmiştir. Döndükten sonra Ramazan ayı dolayısıyla Eylül ayında ilahi sanatçısı Sami Özer ile 'Senfonik Çağdaş İlahiler' adlı albümünü piyasaya çıkardı. 25 Haziran 2008 tarihinde 'Sevgilerimle' adlı albümüyle beraber Gonca Karanfil dizisinde 'Karanfil Kemal' ve Mert İle Gert adlı dizide de 1 bölüm konuk oyuncu olarak oynamıştır.

Bunun dışında 2008-2009 dönemi 'İlle de Roman Olsun' ve 2009-2010 döneminde de 'Her şey Dahil' adlı 2 programı Çağla Şıkel ile beraber sunmuştur. 24 Şubat 2010 tarihinde vatani görevini yapmaya askere giden Alişan önce Manisa ardından Ankara'da hizmetini tamamlamıştır. 15 aylık bu görev sırasında vatanın her karışındaki askerlere moral gecelerinde 100'den fazla konser vermiştir. 7 Haziran 2011'de 10 albümünü çıkarmıştır. Bu albümün yapımında asker arkadaşı, besteci, söz yazarı Ceyhun Çelikten'in büyük katkısı olmuştur. Tekrar 7 Kasım 2011'de Melekler İmza Topluyor adlı single albümünü çıkartmıştır. Melekler İmza Topluyor adlı şarkısını da Demet Akalın ile düet yapmıştır. Aynı yıl içerisinde (Fox TV)'de tekrar Çağla Şıkel ile Tabu adında yarışma programını sunmuştur. 2012 yılının başlarında Ayşe Özyılmazel ile birlikte Ayşe&Alişan adında sabah programını sunmuştur ve İbret-i Ailem adlı dizide 1 bölüm konuk oyuncu olarak oynamıştır. Mayıs ayında Ece Erken'in doğum gününe giderken Etiler'de trafik kazası geçirmiş ve boynunu hafif zedelemiştir. Ayşe Özyılmazel'in yaz sezonunda ayrılmasından itibaren ismi Alişan&Sevcan olarak değişen programı türkücü Sevcan Orhan ile sunmuştur ve 2013'ün ilk aylarında program ekranlara veda etmiştir. 9 Nisan 2013'te, 2 yıllık aradan sonra Poll-Production etiketiyle 'Seni Biraz Fazla Sevdim' albümünü çıkarmıştır. 2013 sonbahar döneminde bir dönem küs kalıp sonra barıştığı Çağla Şıkel ile Her Şey Dahil adında sabah programını sunmaya başlamıştır.

2014 yılının ortalarından beri sanatçı Emrah ile albüm çalışmaları yaptıktan sonra 20 Kasım 2014 tarihinde 'İhtiyacı Var' adlı albümünü yine Poll-Production etiketiyle çıkartmıştır. 2 yıl aradan sonra 2005 yılında çalıştığı Avrupa Müzik ile yeniden anlaşan şarkıcı, 3 Haziran 2016 tarihinde "Ölümsüz Aşklar" adında yeni bir single çıkarmıştır. Şarkının klibinde Çağla Şıkel eşlik etmiştir. 2016 yılından beri 360TV'de Çağla Şıkel ile birlikte Herşey Dahil programını sundu. 2020 yılından itibaren Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programını Demet Akalın ile birlikte sundu ve 28 Mayıs 2021'de bitti.