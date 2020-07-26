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26 Temmuz 2020 Pazar 13:07:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 13:17:00

Aleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirim

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Şarkıcı Aleyna Tilki, Bebek'te objektiflere takıldı. Son dönemdeki şiddet olayları hakkında konuşan Tilki, "Siz hiç fiziksel veya sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna, "Fiziksel değil ama sözlü bir şiddete maruz kalmış olabilirim" dedi.

Pop müziğin genç ve başarılı ismi Aleyna Tilki önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Karşısında gazetecileri gören Aleyna Tilki "Yeni bir proje için çalışıyorum çok heyecanlıyım size söylemek isterdim ama konuşamam. Proje açıklansın bol bol konuşacağız. " dedi.

Son günlerde yaşanan şiddet olaylarına sessiz kalmayan Aleyna, "O kadar üzülüyorum ki düşündükçe içim yanıyor. Her zaman bu olayların son bulması için dua ediyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

Öte yandan gazetecilerin, "Siz hiç fiziksel veya sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna Tilki, "Fiziksel değil ama sözlü bir şiddete maruz kalmış olabilirim" diyerek kafalarda soru işareti bıraktı.

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