"Ahlaksız" yorumlar mahkemelik oldu

Sunucu Seren Serengil, sosyal medyada kendisi için 'ruh hastası, ahlaksız' diyerek yorumlar yapan modacı Tolga Çam hakkında suç duyurusunda bulundu ve koruma istedi. Ancak mahkeme 'aile bağı yok' diyerek talebi reddetti.

Modacı Tolga Çam, geçen yıl sosyal medyadan ünlü bir isme sahnede giymesi için birkaç kostüm verdiğini ama geri alamadığını söyledi. Bunun üzerine Seren Serengil, programında o kişinin kendisi olduğunu açıkladı ve Çam'ı reklam yapmakla suçladı. Modacı Çam da, Serengil'in kendisi için, 'ahlaksız çete, erkek olsan falaka, kadın olsan dava açarsın da sana ne yapmalı' şeklinde konuşarak hakaret ettiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Serengil ile Çam, bu sözler üzerinde 1 yıl sonra soluğu mahkemede aldı.

HER HABERE HAKARET

Serengil, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Çam'ın kendisine hakaret ettiğini ve kişilik haklarına saldırıda bulunan açıklamalar yaptığını belirterek koruma talebinde bulundu. Ancak mahkeme, taraflar arasında aile bağının bulunmaması ve tek taraflı ısrarlı takibin olmaması gerekçesiyle Serengil'in koruma talebini reddetti.

Neslihan KESKİN