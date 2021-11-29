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29 Kasım 2021 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:29 Kasım 2021 Pazartesi 17:00:00

Adana'ya hayran kaldı

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Burak Deniz'le başrolünü paylaştığı dijitalde yayınlanacak olan 'Şahmeran' dizisinin çekimleri nedeniyle bir süredir Adana'da olan oyuncu Serenay Sarıkaya İstanbul'a döndü.

Burak Deniz'le başrolünü paylaştığı dijitalde yayınlanacak olan 'Şahmeran' dizisinin çekimleri nedeniyle bir süredir Adana'da olan oyuncu Serenay Sarıkaya İstanbul'a döndü. Oyuncu, önceki gün Etiler'de bir güzellik merkezi çıkışı objektiflere yansıdı. 6 saat bakım yaptıran Sarıkaya'nın keyfi yerindeydi. Projesinin Adana'da çekilmesinden dolayı kendisine ev aldığı haberlerini yalanlayan oyuncu, şehri çok beğendiğini belirtti. Sarıkaya, "Adana'yı çok sevdim o kadar güzel ki hayran kaldım" dedi.

Etiketler : Adana Burak Deniz Serenay Sarıkaya İstanbul
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