Adaletsiz bir müzik sistemi var

Müzik sektörünü 90'lı yıllarla kıyaslayan İzel, ''O dönem amacımız güzel şarkıları sunmaktı. Şimdi ise tek amaç daha fazla tıklanmak. Bu da hatalar yaptırıyor'' dedi. 90'lı yıllara damga vuran İzel, müzik dünyasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Müzik Onair' adlı internet sitesine konuşan şarkıcı, günümüzde adaletsizliklerin bolca olduğunu söyleyip bu dönemde çıkan bir sanatçı olmak istemediğini belirtti. Dünden bugüne sektörü değerlendiren İzel, ''90'larda sadece şarkılar yarıştığı için, hepimizin amacı en güzel şarkıları sunmaktı. Sanatçılarla aramızda tatlı bir rekabet vardı. Şu anda sosyal medyanın faydaları var ama tek amaç daha fazla tıklanmak. Bu da sanatçılara hatalar yaptırmaya başladı. Aynı zamanda; eskiden aşk, daha masum olduğu için şarkılar da bir o kadar samimiydi. Şimdi ise adaletsiz bir müzik sistemi görüyorum açıkçası. Günümüz sanatçılarından ise kadın şarkıcıları daha başarılı buluyorum. Özellikle; Simge Sağın, Ece Seçkin, Kalben ve Şanışer'i beğenerek dinliyorum" dedi. Şarkıcı tribüte bir albüm yapmayı ise düşünmediğini sözlerine ekledi.