01 Mayıs 2024 Çarşamba 16:14:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 16:14:00
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 210 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA
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İçişleri Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislere saldıran 210 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislere saldıran 210 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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