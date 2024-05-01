Başkan Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş ve Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ile Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda geçirdiği kazada yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy'un ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.