05 Ekim 2020 Pazartesi 11:41:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 11:42:00
Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA
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Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi."
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