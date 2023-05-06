Yurtdışında katılım oranı yüzde 40'a yaklaştı

14 Mayıs 20023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi için yurt dışında yüksek katılımla oy kullanma işlemi devam ediyor. Yurt dışında oy kullanma için son 4 gün kaldı. AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilci Recep Özel, konu hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

"Yurtdışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40'a yaklaştı. Münih, Berlin, Köln ve Bregenz şehirlerinde ilave sandık kurulacak. Yurtdışında oy kullanma için son 4 gün" ifadelerine yer verdi.

YURT DIŞINDA OY KULLANMA SÜRELERİ

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 27 Nisan - 9 Mayıs tarihleri arasında olmak üzere ülkelerin her biri için belirlenen tarih ve noktalarda oy kullanılabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise yurt dışı seçmenler 20 – 24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanabilecek.

GÜMRÜK KAPILARINDA OY KULLANMA SÜRELERİ

Gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan tarihinde başlayıp 14 Mayıs Pazar günü Türkiye saati ile saat 17.00'de sona erecek.

GÜMRÜK KAPILARINDA 24 SAAT OY KULLANILABİLECEK

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise gümrük kapılarındaki oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi saat 08.00'de başlayacak ve 28 Mayıs Pazar günü Türkiye saati ile saat 17.00'ye kadar devam edecek.