Guterres, Gazze'de taraflara acilen anlaşma çağrısı yaptı

Guterres, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Hamas ateşkesi kabul etti!

Refah'a yönelik kapsamlı saldırıya ilişkin belirtilerden derin endişe duyduğunu kaydeden Guterres, daha önce yerinden edilmiş ve çok zor durumda olan insanların tekrar harekete geçtiğine işaret ederek, "Bu insanların güvenlik arayışı çok kez inkar edildi." dedi.

Guterres, uluslararası insancıl hukuk uyarınca tarafların sivilleri korumak zorunda olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreteri, "İsrail ve Hamas'a, Gazze'de acıyı sonlandırmak için acilen gerekli adımları atma çağrımı yineliyorum." mesajını verdi.

Soykırımcı İsrail, Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine rağmen saldırılara devam ediyor!

ABD'den Gazze'de ateşkes açıklaması