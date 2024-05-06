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06 Mayıs 2024 Pazartesi 22:54:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 22:54:00

Guterres, Gazze'de taraflara acilen anlaşma çağrısı yaptı

Kaynak: AA

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de acıyı sonlandırmak için taraflara acilen gerekli adımı atarak anlaşma sağlamaları çağrısı yaptı.

Guterres, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

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Refah'a yönelik kapsamlı saldırıya ilişkin belirtilerden derin endişe duyduğunu kaydeden Guterres, daha önce yerinden edilmiş ve çok zor durumda olan insanların tekrar harekete geçtiğine işaret ederek, "Bu insanların güvenlik arayışı çok kez inkar edildi." dedi.

Guterres, uluslararası insancıl hukuk uyarınca tarafların sivilleri korumak zorunda olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreteri, "İsrail ve Hamas'a, Gazze'de acıyı sonlandırmak için acilen gerekli adımları atma çağrımı yineliyorum." mesajını verdi.

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Etiketler : GAZZE GUTERRES BM İSRAİL REFAH ATEŞKES FİLİSTİN
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