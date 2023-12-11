VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yürekli anneler evlat nöbetini sürdürüyor
Bakan Kacır: Türkiye'nin büyümesini sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğiz
DMM'den terör örgütü PKK'nın alçak provokasyonuna yalanlama
İsrail'den Megazi Mülteci Kampı'na saldırı: En az 25 Filistinli şehit oldu
Türkiye enerji bağımsızlığına koşuyor! Gabar'da rekor petrol üretimi
İngiltere, Ukrayna'ya iki mayın avlama gemisi gönderecek
11 Aralık 2023 Pazartesi 17:01:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 17:01:00

Yürekli anneler evlat nöbetini sürdürüyor

ABONE OL

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1562'nci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişi sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızına duyduğu özlemi dile getirdi.

"AYSUN'UMUN GELDİĞİ GÜN NEFES ALACAĞIM"

Kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yapan Arslan, "8 yıldır evladımı benden kopardılar. İlk göz ağrımdı. Ne hakları vardı evlatlarımızı bizden kopardılar? Anneler evlatlarını onlar için doğurmadı. Aysun'umun geldiği gün nefes alacağım." dedi.

Bedriye Uslu ise oğluna kavuşma ümidiyle oturma eylemine devam ettiğini belirtti.

"Her sabah yağmur çamur, kar kış demeden bu çadırın yolunu tutup, oğlum için geliyorum." diyen Uslu evladına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini ifade etti.

Etiketler : Diyarbakır anneleri çocukları için oturma eylemi
BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti

BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti
500. kez perdeyi açacak

500. kez perdeyi açacak
‘Avcı'da buluştular

‘Avcı'da buluştular
Kitabın geliri kız çocuklarına

Kitabın geliri kız çocuklarına
"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"

"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Sadece eşimle çalışmak istiyorum

Sadece eşimle çalışmak istiyorum
İlk kez absürt komedide

İlk kez absürt komedide

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX