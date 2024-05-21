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21 Mayıs 2024 Salı 06:59:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2024 Salı 06:59:00

Can dostlar için pedal çeviriyor

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Eskişehir'de yaşayan emekli asker Demirçalı, bisikletiyle şehri turlayıp sokak hayvanına yemek dağıtıyor.

Eskişehir'de yaşayan 55 yaşındaki emekli asker Bahattin Demirçalı, bisikletiyle şehri turlayıp yaklaşık 50 sokak hayvanına yemek dağıtıyor. Demirçalı, her gün 35 kilometre pedal çevirip kent merkezinden başlayarak en uzak mahallere kadar gidiyor.

Böylelikle hem spor yapan hem de sokaktaki canlara günlük ortalama 30 kiloluk bir yemek desteği sağlayan Demirçalı, "Sokaktaki tüm hayvanları beslemeye çabalıyorum. Eskişehir genelinde gitmediğim mahalle yok. Elimden gelen her şeyi yapıyorum" diyor.

Etiketler : eskişehit sokak hayvanları pedal can dostlar
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