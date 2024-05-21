Can dostlar için pedal çeviriyor

Eskişehir'de yaşayan 55 yaşındaki emekli asker Bahattin Demirçalı, bisikletiyle şehri turlayıp yaklaşık 50 sokak hayvanına yemek dağıtıyor. Demirçalı, her gün 35 kilometre pedal çevirip kent merkezinden başlayarak en uzak mahallere kadar gidiyor.

Böylelikle hem spor yapan hem de sokaktaki canlara günlük ortalama 30 kiloluk bir yemek desteği sağlayan Demirçalı, "Sokaktaki tüm hayvanları beslemeye çabalıyorum. Eskişehir genelinde gitmediğim mahalle yok. Elimden gelen her şeyi yapıyorum" diyor.