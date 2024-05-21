VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Grup Toplantısı... Bahçeli konuşuyor
En çok sevilen nostaljik diziler
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 27 zanlı daha yakalandı
Kurbanlıkların sevkinde uyulacak kurallar belirledi
Reisi için ilk tören Tebriz'de
Maliye'den 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
21 Mayıs 2024 Salı 07:07:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2024 Salı 07:07:00

Sokaktan gökyüzüne

ABONE OL

Sahibi tarafından sokağa terk edilen Badem'i yamaç paraşütü pilotu Yasin Oflaz sahiplendi. Sahibinin deneme uçuşlarında büyük keyif alan Badem artık gökyüzünde süzülüyor.

BİR ÇOK YERDE UÇUŞ YAPTILAR

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokağa terk edilmiş halde bulduğu 'Golden retriever' cinsi köpeği sahiplenerek, 'Badem' ismini koyan yamaç paraşütü pilotu Yasin Oflaz (26), 4 yıldır onunla birlikte uçuyor. İki can dost bu zamana kadar Fethiye Ölüdeniz, Milas Ören ve Balıkesir'de uçuş gerçekleştirdi. Son olarak da Bursa'da 'Üni Uçuş Günleri' etkinliğine katıldılar.

CAN DOSTLAR ANI BİRİKTİRİYOR

Yasin Oflaz, 'Chucky' karakterinin kostümünü giydirip uçuş kabinine bağladığı köpeği Badem ile birlikte Fadıllı pistinde yaptığı hazırlıkların ardından metrelerce yükseklikten atladı. 20 dakika süren uçuşun ardından, Badem ile piste inen Oflas, kendisini ve köpeğini görenlerin şaşkınlığı ile karşılaştı. Oflaz, "Badem ile festivallere katılıp güzel anılar biriktirirken eğleniyoruz" dedi.

Etiketler : manisa golden retriever yamaç paraşütü
Dubai yolcusu

Dubai yolcusu
Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim

Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim
Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde

Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
Aksesuara çok para harcıyorum

Aksesuara çok para harcıyorum
Emel Sayın'ı ağlatan konser

Emel Sayın'ı ağlatan konser
Azeri sanatçı Sheyh Ree'den İstanbul temalı aşk şarkısı

Azeri sanatçı Sheyh Ree'den İstanbul temalı aşk şarkısı
Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti

Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti
Yarışmacılara moral verdi

Yarışmacılara moral verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX