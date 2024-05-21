Sokaktan gökyüzüne

BİR ÇOK YERDE UÇUŞ YAPTILAR



Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokağa terk edilmiş halde bulduğu 'Golden retriever' cinsi köpeği sahiplenerek, 'Badem' ismini koyan yamaç paraşütü pilotu Yasin Oflaz (26), 4 yıldır onunla birlikte uçuyor. İki can dost bu zamana kadar Fethiye Ölüdeniz, Milas Ören ve Balıkesir'de uçuş gerçekleştirdi. Son olarak da Bursa'da 'Üni Uçuş Günleri' etkinliğine katıldılar.

CAN DOSTLAR ANI BİRİKTİRİYOR

Yasin Oflaz, 'Chucky' karakterinin kostümünü giydirip uçuş kabinine bağladığı köpeği Badem ile birlikte Fadıllı pistinde yaptığı hazırlıkların ardından metrelerce yükseklikten atladı. 20 dakika süren uçuşun ardından, Badem ile piste inen Oflas, kendisini ve köpeğini görenlerin şaşkınlığı ile karşılaştı. Oflaz, "Badem ile festivallere katılıp güzel anılar biriktirirken eğleniyoruz" dedi.