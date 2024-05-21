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21 Mayıs 2024 Salı 06:56:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2024 Salı 06:56:00

Şehirdeki işini bırakıp çiftlik kurdu

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Eskişehir'de yaşayan elektronik teknisyeni Fatih Kurnaz, yerleştiği Han ilçesindeki kırsal mahallede 40 koyunla başladığı hayvancılıkta 120 küçükbaştan oluşan sürüye ulaştı.

Eskişehir'de yaşayan elektronik teknisyeni Fatih Kurnaz, 7 yıl önce yerleştiği Han ilçesindeki kırsal mahallede 40 koyunla başladığı hayvancılıkta 120 küçükbaştan oluşan sürüye ulaştı. Kurnaz "Tek büyükbaşla başladığım hayvancılıkta 30 ineğe kadar çıktık. Mera sıkıntısı yaşadığımız için büyükbaştan vazgeçtim, küçükbaş hayvancılığa başladım" dedi.

Etiketler : eskişehir elektronik teknisyeni çiftik hayvancılık
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