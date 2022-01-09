Yunanistan'a 12 mil uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Akar, Yunanistan'ın 6 mil olan karasularını 12 mile çıkarma talebine sert yanıt verdi. Akar, "12 milin zamanıdır' gibi yanlış bir hesap yapmasınlar. Çünkü bu yanlış hesabı başkaları da yaptı, '15 Temmuz'dan sonra bu ordu bir şey yapamaz dediler' bu ordu bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra etti ve 4 bin DEAŞ mensubunu göğüs göğse mücadele ile etkisiz hale getirdi. Böyle bir maceraya girişmesinler. 6 mil yapmışsın öyle veya böyle, haline şükret otur oturduğun yerde. Bizim söylediğimiz, Türk halkı da Yunan halkı da müreffeh yaşasın. Hakkımızı, hukukumuzu koruruz demek bir tehdit değil" dedi.

KAZAKİSTAN'A YARDIMA HAZIRIZ: Biz Kazakistan'ın her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız her türlü bilgi ve tecrübe paylaşımına hazırız şeklinde açıklamada bulundu. Bu bizim için talimattır.

DEDEAĞAÇ'I İZLİYORUZ: (Dedeağaç'a ABD yığınağı) ABD 2014'ten beri Avrupa güvenliğine katkı için tatbikatlar yapıyor. Olayları yakından takip ediyoruz. Bu işin bilinen, açıklanan, objektif tarafı bu: tatbikat yapılıyor.

SURİYE İLE TEMAS: İlgili bakanlık ve kurumlarımız ülkemizin hak ve menfaatleri için yapılması gereken neyse bunları örtülü, açık yaptılar, yapacaklar. Tarihi, coğrafyası, milletiyle, ordusuyla ekonomisiyle Türkiye büyük bir millet, devlet. Bu manada devlet refleksi neyi gerektiriyorsa yapmaya devam edeceğiz.

NATO İLE İLİŞKİLER: Türkiye'ye karşı bazı dost ve müttefik ülkelerde, açık-kapalı, bir yedek parça, bir sistem, bir malzeme, bir silah, bir mühimmat almakta, vermekte gecikmeler var. Adı ambargo denilmiyor ama gecikmeler var. TSK'nın bu şekilde zayıflatılması, istediklerini alamamaktan dolayı, aynı zamanda NATO'nun zayıflatılması demek.

F-35 VE F-16 ALIMI: Heyetler gidiyor, geliyor. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalar devam edecek. Bizim ona ödediğimiz paralar var, bize tahsis edilmiş uçaklar var. 'Bunların akıbeti ne olacak görüşelim' dedik geldiler. Arkadaşlarımız ekim sonunda bu görüşmeyi yaptılar. Belirli çerçeveler çizildi. ABD'de bunun devamı niteliğinde ikinci bir toplantı yapılacak.

BEDELLİ ASKERLİK 55 BİN 194 LİRA

Akar, 2022 ilk 6 ayında geçerli olacak bedelli askerlik ücretinin 55 bin 194 lira olduğunu açıkladı.