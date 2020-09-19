Yunan'ın alçak manşetine Mustafa Şentop tepki gösterdi: Her alanda gereken dersi verme kudretine sahibiz
Kaynak: AA
Yunan gazetesinin attığı alçak manşete tepkiler sürerken bir açıklama da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Şentop yaptığı açıklamada 'Türkiye olarak her alanda gereken dersi verme kudretine sahibiz' dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'daki bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçakça ifadelerin yer aldığını belirterek, 'Türkiye olarak, istisnasız her alanda gereken dersi verme kudretine sahibiz. Sayın Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanıdır, Başkomutanımızdır.' dedi.
Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mavi vatanımızdaki doğal haklarımızla ilgili meşru faaliyetlerimiz, bazı ülkelerde anormal ve hukuk dışı tepkilere sebep oldu." ifadelerine yer verdi.
Son olarak Yunanistan'daki bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçakça ifadelerin yer aldığına işaret eden Şentop, şunları belirtti:
"Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, alçaklığın bir politika olmadığını, sadece yapan ve yaptıranların içinde debelendikleri ve layık oldukları hayat tarzının bir göstergesi olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye olarak, istisnasız her alanda gereken dersi verme kudretine sahibiz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanıdır; Başkomutanımızdır."
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