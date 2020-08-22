Yıldırım 5 Operasyonu'nda terör örgütüne darbe

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Ajanslara son dakika gelişmesi olarak düşen açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Yıldırım 5 Operasyonuda, Hatay-Amanos kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbarat çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16 Piyade Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."