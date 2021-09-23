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23 Eylül 2021 Perşembe 12:35:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 13:13:00

Yeni provokasyon! Yurt kaydı olan da var öğrenci olmayan da

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul'un Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy ilçelerinde başlayan "barınamıyoruz" eylemine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı olmadığı açıklandı. Eyleme katılanlar arasında öğrenci olmayanlar da var.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul'da "Barınamıyoruz" eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı olmadığını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Yine bir yalanlar dizisi, yine provokasyon. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalanları, sahte tiyatroları paylaşmaya ve provakasyonlara karşı uyarmaya devam edeceğiz. İstanbul'da "Barınamıyoruz" eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok."

Bakan Yardımcısı Ersoy, paylaşımında ayrıca şu bilgileri paylaştı;

İstanbul Kadıköy'de 19 Eylül'de başlayan, daha sonra Beşiktaş, Bakırköy'de devam eden "Barınamıyoruz" ve "Yurtsuzlar" adı altında gerçekleşen eylemlere 127 kişinin katıldığı tespit edildi.

EYLEME KATILANLARIN İKAMETLERİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Bu kişilerden, 73 öğrencinin İstanbul'da ikamet ettiği ve herhangi bir barınma probleminin olmadığı, 12 öğrencinin ikamet kaydının il dışında olduğu, 28 kişinin başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü ve ikamet ettiği tespit edildi.

8 kişinin herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumunda kaydının bulunmadığı, 5 kişinin üniversite mezunu, 1 kişinin de akademisyen olduğu belirlendi. Eyleme katılan 127 kişiden, 4 öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu'nda kaydının bulunduğu, 1 öğrencinin yedek olduğu, 10 öğrencinin daha önce yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği, diğer öğrencilerin ise yurt başvurularının bulunmadığı tespit edildi.

Etiketler : Yüksek Öğretim Kurumu yurt Kredi Yurtlar Kurumu Mehmet Ersoy
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