Güncelleme geldi... Sahadaki dengeleri altüst edecek!

Dünyada büyük ses getiren Türk SİHA'larının en önemli parçalarından birisi de MAM-L füzesi... ROKESTSAN tarafından güncellenen füzenin menzili 15 km'ye kadar yükseltildi. Sahadaki dengelerin değişeceğini özellikle belirten uzmanlar, Rusların ve NATO’nun kullandığı kısa menzilli HSS’lerin etki alanından çıkıldığının altını çizdi.

TRT Haber'de yer alan habere göre İhtiyaçlara göre üretilen, sahadan geri dönüşlerle sürekli geliştirilen bu mühimmatların içinde şüphesiz MAM-L füzesinin ayrı bir yeri var. MAM-L kullanıldığı hemen her yerde sağladığı yüksek vuruş kabiliyeti, maliyet etkin üretimi ve Türk SİHA’ları ile sağladığı uyumla öne çıkan bir mühimmat.

GÜNCELLEME GELDİ MENZİL UZADI

ROKETSAN tarafından üretilen füzenin menzili; küresel konumlandırma sistemi (KKS) destekli ataletsel navigasyon sistemi (ANS) üzerinden 14 kilometre idi. Ürünün lazer güdümlü versiyonu da 8 kilometre menzil değerine sahipti. ROKETSAN son yaptığı güncelleme sonucunda lazer güdümüyle menzilin 15 kilometreye çıkarıldığını duyurdu.

Peki uzayan menzilin sahaya yansımaları nasıl olur ve Türk SİHA’larının etkinlik gücü ne kadar değişir?

YENİ DÖNEMİN İŞARET FİŞEĞİ

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, bu adımı önemli bir dönüşümün işaret fişeklerinden olarak kabul etmekle birlikte, uzayan menzil kadar füzenin çoklu başlık kullanmasının da üzerinde durulması gerektiği görüşünde.

Çoklu başlık kavramını detaylandıran Oğuz şunları söyledi:

ÇOK DAHA İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP ÜRÜNLER DE YOLDA

Bu durumun Türk SİHA’larının ana mühimmatı olan MAM-L’leri hemen her hava koşulunda kullanabilme avantajını beraberinde getirdiğini anlatan Oğuz sözlerini şöyle sürdürdü:

KISA MENZİLLİ HSS’LERİN ETKİ ALANINDAN ÇIKIYORUZ

15 kilometreden her şeyi vuracağı anlamına gelmiyor” diyen Oğuz, şöyle devam etti:

YUNANİSTAN İÇİN EGE’DE İŞLER DAHA DA ZORLAŞACAK

Turan Oğuz, aslında işin bir de Mavi Vatan boyutu olduğuna işaret ederek, “Karada hareket eden araçlar varsa denizde de hareket eden gemiler var. Neden bunları göz ardı edelim ki?” dedikten sonra şunları söylüyor:

TÜRK SİHA’LARI ‘OYUN KURUCU’ OLMA YOLUNDA

Türk SİHA’larının MAM-L ile beraber farklı coğrafyalarda ‘oyun değiştirici’ olduğunu ve bunun dünya tarafından kabul edildiğini hatırlatan Oğuz, Türk mühendislerin aralıksız bir şekilde çok daha gelişmiş sistemler ve yöntemler üzerinde çalıştığının altını çizdi.

“Bir süre sonra Türk SİHA’lar oyun değiştiricinin de ötesinde ‘oyun kurucu’ olarak anılacak” diyen Oğuz, “Menzili uzayan MAM-L ile her gün daha da gelişen Türk SİHA’ları, onlara karşı savunma yapacak ülkelerin harekat planlarını sil baştan değiştirecek bir güce kavuşuyor” şeklinde konuştu.